Braunschweig (dpa) - Mit dem ersten Punktgewinn in der Fußball-Bundesliga seit mehr als 28 Jahren hat Eintracht Braunschweig frischen Mut für den Kampf gegen den Abstieg geschöpft.

Omar Ellabdellaoui rettete dem Aufsteiger im Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg mit seinem Treffer in der 70. Minute ein hochverdientes 1:1 (0:1). Adam Hlousek hatte die Franken vor 22 570 Zuschauern bei seinem Liga-Comeback nach mehr als 17 Monaten in der 28. Minute in Führung geschossen. Trotz des Punktgewinns im Kellerduell bleibt Braunschweig Tabellenletzter. Nürnberg ist 16., hat nach dem fünften Spieltag lediglich drei Zähler gesammelt. Auch Borussia Mönchengladbach kommt weiter nicht richtig in Fahrt. Das Team von Trainer Lucien Favre unterlag bei 1899 Hoffenheim mit 1:2 (0:1) und kassierte damit am fünften Spieltag bereits die dritte Niederlage.

Anthony Modeste mit seinem Treffer in der 45. Minute und Kevin Volland (54.) sorgten vor 29 447 Zuschauern für den am Ende etwas glücklichen ersten Saison-Heimsieg der Kraichgauer. "Wir haben überragend gekämpft. Jeder hat alles aus sich rausgeholt und das hatten wir uns vorgenommen", sagte Torschütze Volland.

Für die Gäste reichte es nur zum Anschlusstor von Branimir Hrgota (75.). Auch im achten Pflichtspiel blieben die Borussen damit in Hoffenheim sieglos. "Wir stehen mit leeren Händen da", meinte Sportdirektor Max Eberl beim TV-Sender Sky: "Und das kotzt uns an." Trainer Lucien Favre schüttelte nach dem Match ungläubig den Kopf: "Schwer zu akzeptieren." Dass sein Team 70 Prozent der Partie am Ball war, nützte nichts. "Ballbesitz ist nicht immer alles", betonte Favre, der mit seiner Mannschaft nach der dritten Niederlage im dritten Auswärtsspiel auf den elften Rang abrutschte.

"Hut ab. Es war eine fantastische Leistung unserer Mannschaft. Schade, dass wir uns nicht mit den drei Punkten belohnt haben", sagte Braunschweigs Sportlicher Leiter Marc Arnold im TV-Sender Sky nach dem Punktgewinn gegen Nürnberg. "Im Großen und Ganzen ist es okay. Wir haben Braunschweig zu ihren Torchancen eingeladen", resümierte Gäste-Coach Michael Wiesinger, dessen Team nur selten vor das Eintracht-Tor kam. Beim ersten Versuch verzog Hiroshi Kiyotake noch freistehend (14.).

Eine knappe Viertelstunde später war dann jedoch Hlousek nach schönem Flankenlauf von Timothy Chandler zur Stelle - was für ein Comeback. Seit dem 31. März 2012 hatte Hlousek kein Bundesliga-Spiel mehr bestritten. Nach zwei Kreuzbandrissen lief er zuletzt für die Regionalliga-Mannschaft der Nürnberger auf. Wiesingers Vertrauen zahlte der 24-Jährige nun mit seinem ersten Bundesliga-Tor für den FCN zurück.

Auf der Gegenseite scheiterte Domi Kumbela mit einer Direktabnahme am stark reagierenden Torwart Raphael Schäfer (67.). Dann war es endlich so weit: Nach Vorlage von Kumbela und Bellarabi traf Ellabdellaoui mit einem trockenen Schuss ins Eck. Es war das erste Bundesliga-Tor der Braunschweiger seit dem 1. Juni 1985 und der verdiente Lohn für den enormen Kampfeswillen. Am Ende war sogar noch mehr drin, doch der beste Nürnberger Schäfer hielt das Unentschieden mit mehreren Glanztaten fest.