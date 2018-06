Braunschweig (dpa) - Mit dem ersten Punktgewinn in der Fußball-Bundesliga seit 10 333 Tagen hat Eintracht Braunschweig frischen Mut für den Kampf gegen den Abstieg geschöpft.

Omar Ellabdellaoui rettete dem Aufsteiger mit seinem Treffer in der 70. Minute ein hochverdientes 1:1 (0:1) gegen den 1. FC Nürnberg. Es war am fünften Spieltag der Saison der erste Zähler für die Niedersachsen, die aber weiter Tabellenletzter bleiben. Die erneut enttäuschenden Nürnberger waren vor 22 570 Zuschauern durch Adam Hlousek in der 28. Minute in Führung gegangen, der Tscheche traf bei seinem Erstliga-Comeback nach mehr als 17 Monaten. Der "Club" steckt mit drei Punkten als 16. weiter in der Abstiegszone fest.

Nach dem ernüchternden Saisonstart nahmen beide Trainer jeweils vier Änderungen in der Anfangself vor. Der aus Wolfsburg gekommene Japaner Makoto Hasebe gab sein Debüt im FCN-Mittelfeld. Zudem verordnete Gäste-Coach Michael Wiesinger Angreifer Robert Mak eine Denkpause und holte dafür Hlousek ins Team. Das sollte sich bald als Glücksgriff erweisen.

Zunächst aber hatten die Hausherren deutlich mehr vom Spiel. Mutig und engagiert eroberte sich der Aufsteiger klare Feldvorteile und unterband den Spielaufbau der Nürnberger immer wieder frühzeitig. Vor dem Tor aber blieben die Braunschweiger zunächst harmlos. Nur bei Karim Bellarabis Chance in der 10. Minute musste "Club"-Keeper Raphael Schäfer eingreifen.

Die Franken kamen nur selten vor das Eintracht-Tor. Beim ersten Versuch verzog Hiroshi Kiyotake noch freistehend (14.). Eine knappe Viertelstunde später war dann jedoch Hlousek zur Stelle. Timothy Chandler hatte auf der rechten Seite das Tempo angezogen, seine Flanke fand am Fünfmeterraum den mitgesprinteten Tschechen. Benjamin Kessel konnte nicht mehr entscheidend stören. Hlousek drückte den Ball über die Linie - was für ein Comeback.

Seit dem 31. März 2012 hatte Hlousek kein Bundesliga-Spiel mehr bestritten. Nach zwei Kreuzbandrissen lief er zuletzt für die Regionalliga-Mannschaft der Nürnberger auf. Wiesingers Vertrauen zahlte der 24-Jährige nun mit seinem ersten Bundesliga-Tor für den FCN zurück.

Die Braunschweiger verloren aber nicht den Mut. Kurz vor dem Seitenwechsel wurde es noch einmal brenzlig im Gäste-Strafraum, erneut fand sich allerdings kein Vollstrecker.

Nach der Pause verstärkten die Nürnberger ihre Offensivbemühungen, die Partie wurde offener. 30 Sekunden nach Wiederanpfiff hätte Daniel Ginczek schon für die Vorentscheidung sorgen können. Freistehend verzog er von der Strafraumgrenze. Bei einem tollen Fernschuss von Marvin Plattenhardt rettete der wieder ins Tor der Niedersachsen gerückte Marjan Petkovic (52.).

Auf der Gegenseite scheiterte Domi Kumbela mit einer Direktabnahme am stark reagierenden Schäfer (67.). Dann war es endlich so weit: Nach Vorlage von Kumbela und Bellarabi traf Ellabdellaoui mit einem trockenen Schuss ins Eck. Es war das erste Bundesliga-Tor der Braunschweiger seit dem 1. Juni 1985 und der verdiente Lohn für den enormen Kampfeswillen. Am Ende war sogar noch mehr drin, doch der beste Nürnberger Schäfer hielt das Unentschieden mit mehreren Glanztaten fest.