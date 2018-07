Paris (dpa) - Nach der Einigung zwischen den USA und Russland könnte es bereits Ende dieser Woche eine neue Syrien-Resolution des UN-Sicherheitsrats geben. Die Arbeiten an einem Entwurf würden morgen in Paris bei einem Treffen mit den Außenministern aus Großbritannien und den USA beginnen, sagte Frankreichs Präsident François Hollande. Am Dienstag werde dann Frankreichs Außenminister Laurent Fabius nach Moskau reisen, um die Abstimmung abzuschließen. Die Vereinbarung zur Vernichtung aller syrischen Chemiewaffen bis Mitte 2014 bezeichnete Hollande als "wichtige Etappe", sie sei aber nicht der Endpunkt.

