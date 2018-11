Berlin (dpa) - Ein Vergewaltiger und mutmaßlicher Mörder ist in der Nähe der deutsch-polnischen Grenze bei Pasewalk festgenommen worden. Um 15.20 Uhr stellten Beamte der Bundespolizei den gesuchten Fabrice A. in seinem Fluchtfahrzeug auf polnischem Hoheitsgebiet. Nach kurzer Verfolgungsjagd konnten sie den Mann festhalten, bis die polnische Polizei eintraf, die ihn festnahm. Die mutmaßliche Tatwaffe fand die Polizei in einem Rucksack.

