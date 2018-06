New York (dpa) - Polizisten haben zwei Fußgängerinnen auf dem New Yorker Times Square angeschossen. Die Beamten hätten einen verdächtigen Mann verfolgt und das Feuer eröffnet, berichtet die "New York Times". Der Mann sei vor den Polizisten davon gerannt und habe dann so getan, als würde er auf sie schießen - allerdings ohne Waffe. Die Polizisten begannen daraufhin, scharf zu schießen und trafen eine Frau ins Bein und eine andere in den Hintern. Der Verdächtige wurde von mehreren Autos angefahren, was ihm vorgeworfen wird ist unklar.

