Frankfurt am Main (dpa) – Ohrenbetäubendes Kreischen, frenetischer Jubel und ausgelassene Partystimmung haben das erste und einzige Deutschlandkonzert von Selena Gomez geprägt. Knapp 5000 überwiegend junge weibliche Fans waren am Abend begeistert von der knapp eineinhalbstündigen Show des 21-jährigen US-Popstars in der ausverkauften Frankfurter Jahrhunderthalle. Begleitet von Videoeinspielungen und Projektionen präsentierte sie mit kleiner Band, zwei Tänzerinnen und zwei Backgroundsängerinnen vor allem Songs ihres kürzlich erschienenen ersten Soloalbums "Stars Dance".

