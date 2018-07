Osnabrück (dpa) - Die Drei-Religionen-Schule in Osnabrück war vor ihrer Gründung umstritten: Ein Jahr nach ihrem Start sind die Schülerzahlen aber deutlich gestiegen. Auch aus anderen Bundesländern gibt es Interesse, das bisher einmalige Modell zu kopieren. In der Grundschule neuen Typs werden christliche, jüdische und muslimische Kinder bewusst in ihrer jeweiligen Religion erzogen. Gleichzeitig sollen sie aber auch Toleranz und Respekt voreinander lernen. Beim Start vor einem Jahr begannen dort 22 Kinder zu lernen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.