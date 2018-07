Güstrow (dpa) - Würgeschlange im Vorgarten: Ein zwei Meter langer Felsenpython ist in Güstrow in Mecklenburg-Vorpommern gefunden worden. Ein Anwohner in Güstrow entdeckte das Tier und rief die Polizei. Die Beamten informierten einen Reptilienzüchter aus der Nachbarschaft, der die Schlange einfing. Wie die Polizei weiter mitteilte, war der bereits seit längerem auf der Flucht und befand sich in einem schlechten Zustand. Der Felsenpython wurde von einem Züchter eingefangen. Die Riesenschlangenart lebt normalerweise in Afrika. Die Tiere können auch größere Säugetiere verschlingen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.