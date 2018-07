Jakarta (dpa) - Nach einem Vulkanausbruch in Indonesien sind Tausende Menschen auf der Flucht. Am Morgen begann der Vulkan Mount Sinabung in der Provinz Nord-Sumatra, Asche und Gestein zu speien, wie ein Mitarbeiter der Behörde für Katastrophenmanagement berichtet. Etwa 2700 Menschen, die in der Nähe des Vulkans leben, mussten die Region verlassen. Die Behörden riefen die zweithöchste Warnstufe aus. Im Jahr 2010 war der Sinabung zum ersten Mal seit 400 Jahren ausgebrochen. Damals mussten 12 000 Menschen ihre Häuser verlassen.

