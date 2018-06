Kabul (AFP) - (AFP) Überschattet von der Tötung einer ranghohen Polizistin hat in Afghanistan am Montag die Registrierung für die Präsidentschaftswahl im April begonnen. Wie die Nationale Wahlkommission mitteilte, forderten bislang 27 potenzielle Kandidaten Unterlagen für die Registrierung an. Die Frist für die Registrierung läuft am 6. Oktober ab, die endgültige Kandidatenliste wird am 16. November veröffentlicht. Bei der Wahl geht es um die Nachfolge von Staatschef Hamid Karsai, der gemäß der Verfassung nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.