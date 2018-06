Berlin (AFP) Mehr als 500.000 Schüler können seit Montag wieder ihre Stimme zur Bundestagswahl abgeben. Bei der "Juniorwahl" simulieren sie den Urnengang und sollen dadurch praktisch an das Thema Wahl und Demokratie herangeführt werden, wie die Organisatoren am Montag in Berlin mitteilten. Die "Juniorwahl" gilt als größtes Schulprojekt Deutschlands. Sie wird seit Jahren parallel zu Landtags-, Bundestags- und Europawahlen organisiert.

