Berlin (AFP) Die SPD wertet ihren Zugewinn von zwei Prozentpunkten bei der Landtagswahl in Bayern als positives Signal für den Wahlkampfendspurt im Bund. Parteichef Sigmar Gabriel sprach am Montag in Berlin von einem klaren Aufwärtstrend. "Du hast die SPD wieder deutlich nach oben gebracht", sagte Gabriel an den bayerischen Spitzenkandidaten Christian Ude gewandt.

