Kopenhagen (AFP) - (AFP) Unverblümt hat das dänische Finanzinstitut Danske Bank seinen Chef Eivind Kolding wegen fehlender Qualifikation vor die Tür gesetzt. "Der Aufsichtsrat hat beschlossen, dass es - ungeachtet der beruflichen und persönlichen Qualitäten von Eivind Kolding - nötig ist, in dieser Phase einen Vorstandschef mit einer besseren Qualifikation im Bankgeschäft zu haben", erklärte die Danske Bank am Montag in Kopenhagen. Nachfolger Koldings werde Thomas Borgen, der ein "erfahrener und kundenorientierter Banker ist, der weiß, wie man eine moderne Bank führt", erklärte der Aufsichtsratsvorsitzende Ole Andersen. Unter Borgen werde die Bank auch ergebnisorentierter arbeiten.

