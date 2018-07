Paris (AFP) - (AFP) Der Umgang mit den Rechtsextremen sorgt bei der konservativen Opposition in Frankreich für heftige Auseinandersetzungen. Die Zukunft der größten Oppositionspartei UMP stehe "auf dem Spiel", sie dürfe nicht in Richtung der "extremen Rechten abdriften", sagte deren Vorsitzender Jean-François Copé am Montag in der Zeitung "Le Figaro". Er reagierte damit auf die überraschende Wende seines parteiinternen Rivalen François Fillon zum Umgang mit der rechtsextremen Front National (FN).

