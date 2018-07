Nyon (SID) - FIFA-Schiedsrichter Wolfgang Stark (Ergolding) feiert seine diesjährige Premiere in der Gruppenphase der Fußball-Champions-League im San-Siro-Stadion von Mailand. Der 43-Jährige pfeift am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky) das Auftaktmatch der Gruppe H zwischen dem AC Mailand und Celtic Glasgow. Bereits am Dienstag (20.45 Uhr/Sky) sind Felix Brych (München) und Manuel Gräfe (Berlin) in Gruppe C der Königsklasse im Einsatz. Brych leitet das Spiel zwischen Olympiakos Piräus und Paris St. Germain, Gräfe pfeift das Duell zwischen Benfica Lissabon und dem RSC Anderlecht.