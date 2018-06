Kaiserslautern (SID) - Kosta Runjaic ist neuer Trainer des viermaligen deutschen Fußball-Meisters 1. FC Kaiserslautern. Dies gab der Zweitligist am Montagabend bekannt. Der 42-Jährige kehrt nach sieben Jahren zu den Pfälzern zurück, wo er einen Vertrag bis 2015 erhält.

"Ich trete meine neue Aufgabe voller Überzeugung und mit viel Elan an. Ich kenne den Verein und das Umfeld sehr gut und bin überzeugt, dass wir es gemeinsam schaffen werden, die Grundlagen für eine erfolgreiche Saison mit den Roten Teufeln zu legen", sagte Runjaic. Der ehemalige Trainer des MSV Duisburg hatte zwischen 2004 und 2006 bereits die zweite Mannschaft des FCK betreut.

Runjaic wird Nachfolger von Interimstrainer Oliver Schäfer, der nach fünf Spieltagen den entlassenen Franco Foda beerbt hatte und nun als Assistent von Runjaic wieder in die zweite Reihe rückt.

Stefan Kuntz ist davon überzeugt, dass es am Betzenberg nun wieder bergauf geht. "Kosta Runjaic kennt sowohl die 2. Liga als auch den FCK sehr gut. Er verfügt zudem über Erfahrung in der Arbeit bei einem Traditionsverein und hat es beim MSV Duisburg geschafft, eine Mannschaft in einer schwierigen Situation neu zu formieren und in die Erfolgsspur zu bringen", sagte der Vorstandsvorsitzende.

Aufstiegsfavorit Kaiserslautern war nach dem blamablen 0:1 im Punktspiel am Samstag beim SV Sandhausen ins Tabellenmittelfeld der 2. Liga abgestürzt. Schäfer, der zweimal die Verantwortung an der Seitenlinie trug und sieglos blieb, hatte sich nicht als Dauerlösung empfehlen können.

Der gebürtige Wiener Runjaic wird am Freitagabend (18.30 Uhr/Sky) im richtungweisenden Spiel beim 1. FC Köln sein Debüt als FCK-Cheftrainer geben. "Wir sind sicher, dass wir mit ihm den Neustart erfolgreich gestalten werden", sagte Kuntz: "In unseren Gesprächen vor der Einigung über die Zusammenarbeit hat er uns vollends mit seiner Art und seinen Vorstellungen überzeugt."