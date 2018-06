Frankfurt/Main (SID) - Bundestrainer Joachim Löw glaubt, dass die deutsche Fußball-Nationalmannschaft trotz des Ausfalls von Angreifer Mario Gomez (AC Florenz) in der Offensive stark genug besetzt ist und sieht keine personellen Probleme im Hinblick auf die abschließenden WM-Qualifikationsspiele. "Wenn Mario Gomez für die Qualifikationsspiele im Oktober nicht zur Verfügung stehen sollte, werden wir dennoch über genügend Alternativen im Sturm verfügen", sagte der 53-Jährige bei dfb.de.

Weiter führte der Nationalcoach aus: "Wir haben viele sehr starke offensive Mittelfeldspieler, und neben Miroslav Klose war zuletzt ja auch Max Kruse dabei, der einen guten Eindruck hinterlassen hat. Das Aufgebot für die beiden Länderspiele gegen Irland und Schweden werden wir aber erst Anfang Oktober benennen. Bis dahin haben wir noch ein wenig Zeit."

Am Sonntag hatte sich Gomez im italienischen Meisterschaftsspiel gegen Cagliari Calcio am rechten Knie verletzt und muss nach Angaben seines Vereins sechs bis sieben Wochen pausieren. Er steht in den WM-Qualifikationsspielen gegen Irland (11. Oktober) und in Schweden (15. Oktober) nicht zur Verfügung. Gomez erlitt einen Innenbandteilriss und eine Zerrung im Knie.

Es sei sehr bedauerlich für Mario, dass er sich verletzt hat, betonte Löw: "Ich weiß, wie wichtig es ihm ist, regelmäßig für den AC Florenz zu spielen. Wie lange er ausfällt, müssen die genaueren Untersuchungen ergeben." Er stehe mit dem Ex-Münchner "direkt in Kontakt, er wird mich auch informieren, sobald er Details kennt. Ich wünsche ihm jedenfalls alles Gute und eine schnelle und komplikationsfreie Genesung", so Löw.