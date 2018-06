Tokio (AFP) Der japanische Autokonzern will offenbar kleine Pkw und Pickups im lange abgeschotteten Birma produzieren. Die japanische Wirtschaftszeitung "Nikkei" berichtete am Montag, Nissan und sein malaysischer Partner Tan Chong Motor Holdings wollten noch in diesem Jahr ein Werk in dem südostasiatischen Land errichten. Dort sollen demnach dann Teile aus Fabriken von Nissan in Südostasien zusammengeschraubt werden. Nissan war für eine Stellungnahme nicht erreichbar; der Montag war ein Feiertag in Japan.

