Washington (dpa) - Bei einer Schießerei in einem Kommandozentrum der US-Marine in der Hauptstadt Washington sind am Montag mehrere Menschen ums Leben gekommen. Ein Tatverdächtiger sei getötet worden, sagte die Polizeichefin der Stadt, Cathy Lanier.

Zudem werde nach zwei weiteren möglichen Schützen gesucht. Bürgermeister Vincent Gray sprach von einem "schrecklichen Vorfall". Über die genaue Zahl der Toten wollte er noch keine Angaben machen. Bislang sei davon auszugehen, dass es sich um ein "isoliertes Ereignis" handele. Die Schießerei habe sich in einem schwer bewachten Gebäude des Marine-Areals ereignet. In dem Komplex arbeiten rund 3000 Menschen.

US-Präsident Barack Obama und Verteidigungsminister Chuck Hagel würden laufend über die Lage unterrichtet, hieß es. Eine von Obama geplante öffentliche Erklärung zur Wirtschaftspolitik verzögerte sich.

Die gesamte Gegend wurde abgesperrt, Busse wurden umgeleitet und Schulen besonders geschützt. Der Flughafen der Stadt setzte den Flugverkehr vorübergehend aus, nahm ihn aber später wieder auf. Die Bundespolizei FBI wurde zum Tatort gerufen. Ein Helikopter kreiste über dem betroffenen Gelände. Für den zwei Kilometer entfernten Kongress galt laut "Washington Post" eine erhöhte Sicherheitsstufe.

Der Navy Yard ist eine historische Küstenanlage der Marine am Anacostia River. Heute beherbergt das Gelände verschiedene Kommando- und Verwaltungsstellen.

Bericht in der "Washington Post"

Pressemitteilung der US-Navy

Twitter-Feed der Navy

Twitter-Feed der zuständigen Feuerwehr