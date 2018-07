Rio de Janeiro (dpa) - Nach dem angekündigten Aus bei Ferrari liebäugelt Formel-1-Pilot Felipe Massa für die nächste Saison mit einem Wechsel zum Lotus-Rennstall.

"Wir verhandeln. Meiner Meinung nach hat Lotus ein wettbewerbsfähiges Auto, und das ist das, was ich will", sagte der 32 Jahre alte Brasilianer in einem Interview der Zeitung "Globo". Der Kontakt zu Lotus sei sehr gut gewesen. Damit wäre Massa ein Konkurrent des Rheinländers Nico Hülkenberg um das Lotus-Cockpit von Kimi Räikkönen, der zu Ferrari wechselt. Der derzeit für Sauber fahrende Hülkenberg galt bislang als Favorit bei Lotus.

Massa erklärte zudem, es habe auch Gespräche mit McLaren gegeben. Die Aussichten auf einen Vertrag beim englischen Traditionsteam sind aber wohl eher gering. "Das kann ich nicht beurteilen, es ist sehr schwierig", räumte der Routinier ein.

Massa erhält in der kommenden Saison nach acht Jahren keinen neuen Vertrag mehr bei Ferrari. Er sei sehr stolz auf seine Karriere, sagte der Vizeweltmeister von 2008 dennoch. "Logisch, dass ich gerne Weltmeister würde, dafür werde ich kämpfen. Ich werde hier meine Karriere nicht beenden." Er fühle sich nun sehr viel freier. "Ich glaube, das kann gut für mich sein."