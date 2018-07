New York (dpa) - Die US-Sängerin Britney Spears hat die Veröffentlichung ihrer neuen Single "Work Bitch" um einen Tag vorgezogen, nachdem der Song ohne ihre Zustimmung vorab im Internet veröffentlich worden war. "Ich bin heute Morgen aufgewacht und habe gesehen, dass eine Version von "Work Bitch" in schlechter Qualität illegal ins Internet gestellt worden ist", schrieb Spears beim Kurznachrichtendienst Twitter. Daraufhin veröffentlichte sie den Song bereits am Sonntag. Es ist die erste Single ihres bislang unbetitelten Albums, das noch im Herbst erscheinen soll.

