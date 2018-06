Berlin (dpa) - Fans des britischen Trios Placebo haben am Montagabend etwas vor. Auf ihrem eigenen YouTube-Kanal will die Band um 21.00 Uhr ihr neues Album "Loud Like Love" in einer 90-minütigen TV-Show weltweit live vorstellen.

Und das Programm hat es in sich: Neben Live-Performances soll es Interviews mit Brian Molko, Stefan Olsdal und Steve Forrest geben. Eingeladen sind auch alle am neuen Album beteiligten kreativen Köpfe. Dazu gibt es Hintergrundmaterial, Fan-Kontakte und Gewinnspiele, die die "Loud Like Love TV Show" zu einem Fest für alle Placebo-Fans machen sollte.

"Loud Like Love" ist das siebte Studioalbum der "Teenage Angst"-Spezialisten, die zwischen Indie-Rock, Balladen und butterweichen Streichern Lieder über Freude, Wut und Resignantion geschrieben haben.

Im Herbst kommen Placebo im Rahmen ihrer Europa-Tournee auch nach Deutschland: 15. November - Leipzig, 16. November - Köln, 19. November - München, 27. November - Frankfurt, 28. November - Berlin, 5. Dezember - Hamburg

Placebos TV Show