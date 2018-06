Zamboanga (AFP) - (AFP) Die philippinischen Streitkräfte haben am Montag in der südlichen Hafenstadt Zamboanga eine neue Offensive gegen die Nationale Befreiungsfront der Moros (MNLF) gestartet. Von zwei Kampfhubschraubern aus seien Raketen auf die muslimischen Rebellen abgefeuert worden, sagte Armeesprecher Ramon Zagala. Ein Gruppe von etwa hundert Kämpfern verschanze sich noch in zwei Dörfern an der Küste. Dutzende Kämpfer seien bereits geflohen oder festgenommen worden.

