Salzgitter (dpa) - Deutschlands zweitgrößter Stahlhersteller Salzgitter streicht alleine am verlustreichen Standort Peine rund 300 Stellen. Das sagte ein Unternehmenssprecher. Trotz der massiven Schrumpfkur kommt das Peiner Werk um eine komplette Schließung aber herum. Am Standort sind derzeit rund 1070 Mitarbeiter beschäftigt.

Arbeitnehmervertretung und Konzernspitze regeln jetzt die Details des Jobabbaus in Peine. Betriebsbedingte Kündigungen sollen die Ausnahme bleiben.

