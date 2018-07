New York (AFP) - (AFP) UN-Generalsekretär Ban Ki Moon präsentiert den Expertenbericht zum möglichen Chemiewaffeneinsatz in Syrien am Montagvormittag Ortszeit (17.15 Uhr MESZ) im Sicherheitsrat. Die UN-Inspektoren hatten in den vergangenen Wochen in dem Bürgerkriegsland Proben genommen, um Vorwürfen des Einsatzes von Giftgas gegen die Bevölkerung nachzugehen. Sie hatten aber kein Mandat, um zu klären, wer für die Angriffe verantwortlich ist.

