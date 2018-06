Berlin (AFP) - (AFP) Das Nervengas Sarin, das nach Angaben der UN-Inspekteure in Syrien eingesetzt wurde, gehört zu den am meisten gefürchteten Kampfstoffen: Es ist farblos, geruchlos, geschmacklos - und kann bereits in einer Dosis von nur einem halben Milligramm zum Tod führen.

