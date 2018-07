New York (AFP) In Syrien ist nach Einschätzung der UN-Inspekteure das Nervengas Sarin eingesetzt worden. Es gebe "klare und überzeugende" Beweise, dass am 21. August bei Damaskus Sarin benutzt worden sei, heißt es in einem Bericht, der im Laufe des Montags dem UN-Sicherheitsrat vorgelegt werden soll. Als Trägersystem identifizierten die UN-Inspekteure demnach Boden-Boden-Raketen.

