Istanbul (AFP) Erneut ist die türkische Polizei in mehreren Städten des Landes mit Tränengas und Wasserwerfern gegen regierungskritische Demonstranten vorgegangen. Wie der türkische Sender NTV berichtete, griffen die Beamten im Istanbuler Bezirk Kadiköy in der Nacht zum Montag ein, als hunderte Protestierende Barrikaden errichteten und diese anzündeten. Am Sonntagnachmittag hatten dort Open-Air-Konzerte für "Gerechtigkeit, Freiheit und Frieden" tausende Menschen angezogen, wie die Nachrichtenagentur Dogan berichtete. Etwa zehn Menschen wurden festgenommen, darunter auch ein Journalist.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.