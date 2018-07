New York (AFP) - (AFP) "Miss New York" Nina Davuluri ist zur schönsten Frau der USA gekürt worden. Die 24-jährige Physikstudentin, die als erste indischstämmige Frau den Schönheitswettbewerb gewann, setzte sich am Sonntagabend bei der Show in Atlantic City im Bundesstaat New Jersey gegen 52 Konkurrentinnen durch. Sie gewann 50.000 Dollar (rund 37.000 Euro), um ihr Studium fortzusetzen. Davuluri wird als "Miss America 2014" zu Auftritten im ganzen Land reisen.

