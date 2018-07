Los Angeles (AFP) Nach den heftigen Überschwemmungen im US-Bundesstaat Colorado gibt es ein sechstes Todesopfer: Eine 80-jährige Frau sei in Larimer von einer Wassermasse mitgerissen worden, teilten die Behörden am Sonntag mit. Mehr als 500 Einwohner der Bezirke Larimer und Boulder galten am Sonntag noch als vermisst. Die Behörden appellierten an alle Flutopfer, sich zu melden, selbst wenn die Telefonverbindungen gekappt seien.

