Washington (AFP) Die Spionageaffäre um den US-Geheimdienst NSA stellt das Verhältnis zwischen den USA und Brasilien weiter auf eine harte Probe. Beide Regierungen kündigten am Dienstag die Verschiebung eines für Oktober geplanten Staatsbesuchs der brasilianischen Präsidentin Dilma Rousseff in Washington an. Das Weiße Haus erklärte, US-Präsident Barack Obama hoffe, Rousseff zu einem späteren Zeitpunkt empfangen zu können. Ein neuer Termin wurde aber nicht festgesetzt.

