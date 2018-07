Berlin (AFP) Nach der Sperrung wegen Hochwasserschäden werden die Züge der Deutschen Bahn auf der Schnellstrecke von Hannover nach Berlin ab dem 4. November wieder planmäßig fahren. Die Restarbeiten an Fahrbahn und Sicherheitsanlagen sollen nun zügig erledigt werden, wie das Unternehmen am Dienstag in Berlin mitteilte. "Die uns vorliegenden und ausgewerteten Gutachten zeigen, dass das Hochwasser an der Hochgeschwindigkeitsstrecke keine tiefer gehenden Schädigungen des Bahndamms verursacht hat", erklärte der DB-Vorstand für Infrastruktur und Dienstleistungen, Volker Kefer.

