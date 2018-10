Berlin (AFP) Der Beauftragte der Bundesregierung für Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs, Johannes-Wilhelm Rörig, hat den Grünen bescheinigt, mit der unabhängigen Aufarbeitung ihrer Gründungszeit die richtige Entscheidung getroffen zu haben. "Auch schmerzhafte Ergebnisse werden veröffentlicht, das ist genau der richtige Weg", sagte Rörig dem Berliner "Tagesspiegel" vom Dienstag. Rücktrittsforderungen an Trittin kommentierte er mit dem Hinweis, es müsse "in Ruhe und losgelöst vom Wahlkampf und von populistischen Forderungen entschieden werden, wie man auf die Opfer angemessen und sensibel zugeht". Wichtig sei, dass die Grünen die Aufarbeitung fortsetzen und Betroffenen die Möglichkeit geben, sich an sie zu wenden und im Forschungsprojekt angehört zu werden.

