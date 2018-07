Osnabrück (AFP) Fast 26 Jahre nach dem Sexalmord an der neunjährigen Christina S. in Osnabrück haben Ermittler den mutmaßlichen Täter gefasst. Der 45-Jährige habe gestanden, sagte ein Sprecher der Osnabrücker Staatsanwaltschaft am Dienstag.

