Karlsruhe (AFP) Das Ziel der Bundesregierung von einer Million Elektroautos auf Deutschlands Straßen bis zum Jahr 2020 ist einer Studie zufolge erreichbar - auch ohne eine direkte Kaufprämie. Das Überschreiten der Millionenschwelle sei bei "optimistischen Annahmen" wie einem geringen Anstieg der Strompreise, sinkenden Kosten für Batterien und steigenden Benzinpreisen denkbar, hieß es in einer am Dienstag in Karlsruhe veröffentlichten Untersuchung des Fraunhofer-Instituts für System- und Innovationsforschung (ISI).

