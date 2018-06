Barcelona (SID) - Gerardo Martino, Trainer des spanischen Fußball-Spitzenklubs FC Barcelona, trauert um seinen Vater. Vereinspräsident Sandro Rosell informierte die Pressevertreter am Dienstag vor dem Heimspiel in der Champions League gegen Ajax Amsterdam (Mittwoch, 20.45 Uhr) über den Tod von Jorge Martino. Gerardo Martino (50) wird am Mittwochabend bei seinem Debüt in der Königsklasse zwar auf der Bank sitzen, aber anschließend für einige Tage in seine Heimat Argentinien reisen, um Abschied von seinem Vater zu nehmen.