Cottbus (SID) - Fußball-Europameisterin Jennifer Cramer fällt für das WM-Qualifikationsspiel am Samstag (15.00 Uhr/ZDF) in Cottbus gegen Russland wegen einer Knieverletzung aus. Die Linksverteidigerin von Turbine Potsdam laboriert an einer Flüssigkeitsansammlung im Oberschenkelknochen. Bundestrainerin Silvia Neid nominierte für die 20-Jährige Bayern Münchens Katharina Baunach nach. Die 24-Jährige hat bislang zwei A-Länderspiele absolviert, zuletzt war sie im März 2009 zum Einsatz gekommen.

Die weiteren Gruppengegner der DFB-Frauen in der Qualifikation für die WM 2015 in Kanada sind Slowenien, Kroatien, die Slowakei und Irland. Nur die Gruppenersten qualifizieren sich direkt für die Endrunde, die besten vier Gruppenzweiten kämpfen in den Play-offs um den letzten UEFA-Platz.