Gelsenkirchen (SID) - Sportvorstand Horst Heldt vom Fußball-Bundesligisten Schalke 04 hat sich mit der Mannschaft mindestens Platz zwei in der Champions League zum Ziel gesetzt. "Wir sind letztes Jahr sehr gut durch die Gruppenphase gekommen, das sollte uns Mut machen. Das erklärte Ziel ist, mindestens Gruppenzweiter zu werden. Chelsea ist natürlich der Top-Favorit in unserer Gruppe", sagte Heldt Sky Sport News HD: "Wenn man mindestens Zweiter werden will, sollten wir unser Heimspiel gegen Steaua Bukarest gewinnen." Bukarest ist am Mittwoch (20.45 Uhr/Sky und ZDF) der erste Gegner in der Gruppenphase der Königsklasse.