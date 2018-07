Berlin (dpa) - Real Madrid hat mit einem deutlichen 6:1 (1:0) bei Galatasaray Istanbul genau wie Manchester City mit einem ungefährdeten 3:0 (0:0) bei Viktoria Pilsen einen souveränen Start in der neuen Saison in der Königsklasse gefeiert.

Auch Paris St. Germain war beim 4:1 (1:1) bei Olympiakos Piräus gut aufgelegt. Dagegen kam Juventus Turin beim FC Kopenhagen nicht über ein 1:1 (0:1) hinaus.

In Istanbul verzichtete der neue Real-Trainer Carlo Ancelotti zunächst auf 100-Millionen-Einkauf Gareth Bale. Der spanische U 21-Europameister Isco erzielte in der 33. Minute die Führung für den spanischen Rekordmeister, der bei seiner Jagd nach dem zehnten Landesmeister-Titel der Vereinsgeschichte in der Champions League zuletzt dreimal nacheinander im Halbfinale gescheitert ist.

Zu dem Zeitpunkt war Iker Casillas bereits nicht mehr auf dem Feld. Der Torhüter musste bei seinem Pflichtspiel-Comeback nach 238 Tagen bereits nach einer Viertelstunde nach einem Zusammenprall mit Mitspieler Sergio Ramos wegen Rippenbeschwerden ausgewechselt werden. Sein Ersatzmann Diego Lopez führte sich mit mehreren Paraden gleich gut ein. In der zweiten Halbzeit sorgten Karim Benzema (54./81.) und Superstar Cristiano Ronaldo (63./66./90.+1) mit einem Hattrick für ein Debakel für den türkischen Meister, der durch Umut (84.) nur zum Ehrentreffer kam. Bale wurde nach 64 Minuten für Isco eingewechselt.

In Piräus stahl der zweifache Torschütze Thiago Silva dem 64,5-Millionen-Stürmer Edinson Cavani noch die Show. Nach Cavanis Führungstreffer (19.) und dem schnellen Ausgleich des slowakischen Nationalspielers Vladimir Weiss (25.) traf Thiago Motta Mitte der zweiten Halbzeit (68./73.) jeweils nach Eckbällen per Kopf. Zlatan Ibrahimovic konnte sich sogar den Luxus eines verschossenen Foulelfmeters leisten (82.). Das letzte Tor für den französischen Hauptstadtclub erzielte stattdessen der Portugiese Marquinhos (86.).

Von den deutschen Gruppengegnern kam Bayerns Rivale Manchester City nach der Pause zu einem klaren Auswärtssieg. Der frühere Bundesliga-Torschützenkönig Edin Dzeko (48.) brach mit seinem Flachschuss von der Strafraumgrenze den Bann für die drückend überlegenen Gäste, Yaya Toure (53.) und Sergio Agüero (58.) legten in kurzer Folge nach. Der spanische Meisterschafts-Vierte Real Sociedad San Sebastian unterlag in Leverkusens Gruppe A dem ukrainischen Serienmeister Schachtjor Donezk 0:2 (0:0). Der Brasilianer Alex Teixeira (65./87.) erzielte beide Tore.

Juventus Turin scheiterte am leidenschaftlichen Widerstand des FC Kopenhagen. Nach dem 1:0 des früheren Leverkuseners Nicolai Jörgensen (14.) gelang Fabio Quagliarella nach 54 Minuten nur noch der Ausgleich für Italiens Titelträger. Benfica Lissabon feierte beim 2:0 (2:0) in der vom deutschen Schiedsrichter Manuel Gräfe geleiteten Partie gegen den belgischen Titelträger RSC Anderlecht einen gelungenen Auftakt.