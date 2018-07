Athen (AFP) Aus Protest gegen die Sparpläne der Regierung haben in Griechenland den zweiten Tag in Folge Angestellte des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niedergelegt. Nachdem am Montag vor allem Lehrer gestreikt hatten, schlossen sich am Dienstag Ärzte und Anwälte der Protestaktion an. Schulen und Universitäten blieben weiter geschlossen, und auch in mehreren Ministerien und bei der Rentenkasse IKA blieb die Arbeit liegen. Die Ärzte wollen bis einschließlich Donnerstag streiken.

