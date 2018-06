Insel Giglio (AFP) Das Wrack des Kreuzfahrtschiffes "Costa Concordia" ist am zweiten Tag der Bergungsarbeiten in eine aufrechte Position gezogen worden. Die am Montag eingeleitete Operation sei am Dienstag um 04.00 Uhr erfolgreich abgeschlossen worden, sagte der Chef des italienischen Zivilschutzes, Franco Gabrielli, am Montag vor Journalisten auf der Insel Giglio. Das 290 Meter lange Schiff, das so groß ist wie ein elfstöckiges Hochhaus, lag seit mehr als 20 Monaten vor der toskanischen Küste im Mittelmeer.

