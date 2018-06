Annaberg/Wien (dpa) - Ein Wilderer hat in Österreich zwei Polizisten und den Fahrer eines Rettungswagens erschossen. Er verschanzte sich nach seiner Tat auf einem Bauernhof im niederösterreichischen Bezirk Melk, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa. Die Spezialeinheit Cobra sei vor Ort.

Nach Angaben des Innenministeriums hatten Polizisten den Mann nach mehreren Jahren Wilderei in der Nacht zu Dienstag in einem Wald bei Annaberg gestellt. Doch er flüchtete und schoss auf die Beamten. Dabei wurden zwei Polizisten und ein Sanitäter tödlich getroffen. Ein weiterer Polizist werde noch vermisst. Ob dieser sich in der Gewalt des Täters befinde, wollte ein Polizeisprecher aus ermittlungstaktischen Gründen nicht sagen. Auch weitere Hintergründe blieben unklar.

Nach der Schießerei flüchtete der Täter mit seinem Fahrzeug zu seinem Haus. Dieses sei von Polizisten umstellt, berichtete das Innenministerium am Vormittag.

Mitteilung Innenministerium