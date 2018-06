Annaberg/Wien (dpa) - Ein Mann hat in Österreich zwei Polizisten und den Fahrer eines Rettungswagens erschossen. Er hat sich nach seiner Tat in der Nacht auf einem Bauernhof in Annaberg im niederösterreichischen Bezirk Melk verschanzt, sagte ein Polizeisprecher der Nachrichtenagentur dpa.

Ein Sondereinsatzkommando sei vor Ort. Ob der Mann noch andere Menschen in seiner Gewalt hat, wollte die Polizei aus Ermittlungsgründen nicht sagen. Auch wollte der Sprecher bisher nichts zu möglichen Hintergründen der Tat oder der Identität des Täters sagen.