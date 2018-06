Washington (dpa) - Der Todesschütze in einer US-Marinebasis war nach Erkenntnissen der Ermittler Einzeltäter. Bei dem Mann handelte es sich nach Informationen von US-Medien um den 34-jährigen Aaron Alexis, der nach Angaben seines Vaters nach den Anschlägen vom 11. September 2001 als Retter im Einsatz war. Er soll an einer Art posttraumatischen Belastungsstörung gelitten haben. Der ehemalige Reservist war gestern in das Kommandozentrum der Navy gestürmt und hatte zwölf Menschen getötet. Er wurde von der Polizei erschossen.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.