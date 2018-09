Wien/Melk (dpa) - Die österreichische Polizei hat am Dienstagabend mit der Stürmung des Bauernhofs begonnen, in dem sich der vermutlich für vier Tote verantwortliche Jäger verschanzt.

Die Beamten seien in dem Haus im niederösterreichischen Bezirk Melk und führten eine "gesicherte Durchsuchung" durch, bestätigte ein Polizeisprecher der dpa. Ob der mutmaßliche Täter noch am Leben ist und sich noch in dem Haus befindet, blieb zunächst unklar.

Hunderte Polizeibeamte und auch das Militär mit Panzern hatten den Tag über das Haus umlagert, aus dem der schwer bewaffnete Mann mehrmals schoss. Seit dem späten Nachmittag habe es kein Lebenszeichen mehr von ihm gegeben haben, so der Sprecher. Das bis dahin letzte sei ein einzelner Schuss gewesen. Der mutmaßliche Wilderer hatte auf der Flucht vor der Polizei seit der Nacht zu Dienstag drei Polizisten und einen Sanitäter erschossen.

Mitteilung Innenministerium

ORF-Bericht