Los Angeles (dpa) - Schauspieler Mark Wahlberg hat mit über 40 Jahren seinen Highschool-Abschluss gemacht. Seine vier Kinder hätten ihn dazu motiviert, sagte der 42-Jährige dem Promiportal "People.com" . Er habe nicht gewollt, dass die Kinder sagen, "Du hast es nicht gemacht, also warum brauchen wir das?"." Jetzt, mit dem Abschluss in der Tasche, zieht es den Hollywoodstar an die Uni - er würde liebend gern Film studieren. Der US-Amerikaner Wahlberg ist mit Modell Rhea Durham verheiratet.

