Zamboanga (AFP) Auf den Philippinen ist mehr als hundert Zivilisten die Flucht aus der teilweise von muslimischen Rebellen kontrollierten Region um die südliche Hafenstadt Zamboanga gelungen. In den vergangenen 18 Stunden hätten "116 Menschen gerettet werden können", weil die philippinischen Bodentruppen vor Ort "Druck ausgeübt" hätten, sagte ein Armeesprecher am Dienstag. Demnach verloren die Aufständischen der Nationalen Befreiungsfront der Moros (MNLF) in der Gegend an Terrain.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Agence France-Presse (AFP). AFP ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.