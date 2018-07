Düsseldorf (dpa) - Das Oberverwaltungsgericht in Münster entscheidet heute in drei E-Zigaretten-Verfahren. Die Richter müssen klären, ob die nikotinhaltigen Flüssigkeiten für die rauchfreien Zigaretten als Arzneimittel einzustufen sind. Im April 2012 hatte das OVG im Eilverfahren bereits dagegen entschieden: Die sogenannten Liquids, die in der E-Zigarette verdampfen und dann eingeatmet werden, seien keine Arzneimittel. Als Arzneimittel bräuchten die Liquids eine Zulassung und dürften nur in Apotheken angeboten werden.

Info Hinweis Diese Meldung ist Teil des automatisierten Nachrichten-Feeds der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Die dpa ist eine Nachrichtenagentur, die Medien mit selbst recherchierten und formulierten Meldungen zu aktuellen Ereignissen beliefert.