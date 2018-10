Nürnberg/Walldorf (dpa) - SAP-Co-Chef Jim Hagemann Snabe hat sich vor dem Hintergrund der NSA-Affäre für einheitliche europäische Regeln für Datendienste ausgesprochen.

"Für den sicheren Datenverkehr brauchen wir so etwas wie ein Schengen-Abkommen für IT", sagte Snabe der Nachrichtenagentur dpa am Rande der Jahrestagung der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe. Es brauche europäische Standards, betonte Snabe. "Das Risiko ist, dass jedes Land nun seine eigene Cloud-Umgebung einführt."

Nationale Regeln würden den Datenverkehr zwischen den Ländern aber erschweren und das Geschäftsmodell von Firmen wie SAP behindern. Der Software-Anbieter will künftig mehr und mehr Programme von den Servern seiner Kunden in Rechenzentren verlagern. Bis 2015 will SAP den Umsatz mit diesen Cloud-Angeboten auf zwei Milliarden Euro verdoppeln.

DSAG Jahreskongress

DSAG Pressemitteilungen

DSAG zu Lizenzenwechsel