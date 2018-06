Beirut (AFP) - (AFP) Eine Autobombe ist am Dienstag nach Angaben von Aktivisten an einem Grenzübergang an der türkisch-syrischen Grenze auf syrischer Seite explodiert. Der Anschlag ereignete sich an dem von syrischen Rebellen kontrollierten Übergang Bab al-Hawa, wie die Syrische Beobachtungsstelle für Menschenrechte mitteilte.

